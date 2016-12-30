



ينشر موقع «النبأ» أخبار اليمن اليوم الجمعة 30 -12 - 2016، وتشهد الساحة اليمنية العديد من الأحداث، مثل مقتل وإصابة حوثيين في محافظة «تعز»، بعد غارات لـ«التحالف العربي.





أخبار اليمن.. مقتل وإصابة 10 حوثيين في غارة للتحالف العربي بمحافظة «تعز»

قتل 6 حوثيين، وأصيب 4 آخرون في غارة جوية للتحالف العربي استهدفت تجمعا لهم في مدينة «مخا» بمحافظة تعز.









وذكرت قناة «سكاي نيوز»، اليوم الجمعة، أن مقاتلات التحالف دمرت مخزنا للسلاح في أحد المباني الحكومية في محافظة الحديدة وأغارت على مطار الحديدة، مضيفة أنه تم استهداف ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة "تبة الصناني" وفي قرى أخرى بمديرية نهم شرقي صنعاء.







وفي سياق متصل، أحبط الجيش والمقاومة الشعبية هجوما لميليشيات الحوثي وصالح في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.







وأوضح مصدر عسكري أن هجوم الميليشيات يأتي في إطار محاولة منهم لفك الحصار عمن تبقي من مسلحين في المديرية، مشيرا إلى أن إحباط الهجوم جاء بدعم من التحالف العربي.







وأشار المصدر إلى استمرار الاشتباكات بين قوات الشرعية والانقلابيين على عدة جبهات في شبوة وسط تقدم للجيش اليمني









أخبار اليمن.. نزوح كبير من محيط فندق سوفتيل بتعز بعد تحذيرات التحالف

أكد مصدر، أن عددًا كبيرًا من المواطنين القاطنين في محيط تبة فندق «سوفتيل» نزحوا مع أسرهم بسبب تحذيرات من قبل قوى التحالف العربي الذي يشن حربا على اليمن منذ عامين.



وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الطيران الحربي للتحالف العربي ألقى، اليوم الجمعة، منشورات تحذر أهالي وساكني حي تبة «سوفتيل» بالابتعاد عن محيط الفندق، واعتبارها منطقة عسكرية، الأمر الذي أدى نزوح مئات الأسر إلى مناطق أخرى.



وأوضح المصدر، إلى أن «تبة سوفتيل» لا يوجد بها أي تواجد عسكري لقوات الحوثي وصالح، حتى يقوم التحالف بتحذير الأهالي بالابتعاد من المنطقة.







أخبار اليمن.. غارات التحالف تباغت تجمعات للحوثيين في محافظة «الضالع»



