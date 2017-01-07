أخبار اليمن اليوم السبت 7-1-2017.. مواجهات مسلحة بين الانقلابيين.. ومقتل وإصابة عشرات الحوثيين

أخبار اليمن اليوم السبت 7-1-2017.. مواجهات مسلحة بين الانقلابيين.. ومقتل وإصابة عشرات الحوثيينالسبت 07/يناير/2017 11:36 ص
تتسارع وتيرة الأحداث بشكل كبير على مدار الساعة في الأراضي اليمنية، وحول أخبار اليمن اليوم، السبت، 7-1-2017، نعرض عددًا من الأنباء التي يتم تحديثها بشكل مستمر.
أخبار اليمن اليوم.. تصاعد الخلاف المسلح بين الحوثيين وأنصار المخلوع
تصاعدت الخلافات بين طرفي الانقلاب الحوثي وأنصار المخلوع صالح في محافظة إب وسط اليمن، إذ وصلت إلى حد المواجهات المسلحة، والاعتقال ودهم ممتلكات الطرفين، كان آخرها اقتحام الميليشيات الحوثية بعربات عسكرية منزل القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام جناح المخلوع صالح، أحمد المنتصر.
واختطفت الميليشيات الحوثية عدًدا من أقارب المنتصر، كما نهبت ممتلكات وأغراضًا ثمينة من المنزل، بعد محاصرته لساعات.
أخبار اليمن اليوم... أسر قيادي بالميليشيات الانقلابية
أعلن محافظ محافظة صعدة هادي طرشان، تقدم لواء النخبة في الجيش اليمني إلى مواقع جديدة في جبهة البقع وأسر أحد قيادات الميليشيات الانقلابية.
وأضاف، إن التقدم شمل منطقة مران التي ينحدر منها زعيم ميليشيات جماعة الحوثي، مشيراً إلى أنه تم أسر قيادي عسكري منتمي للجماعة.
أخبار اليمن اليوم.. قطع الطريق على إمدادات الحوثيين العسكرية
أكد المسئول الإعلامي في مجلس التنسيق للمقاومة في محافظة تعز، رشاد الشرعبي، سيطرة المقاومة على منطقة حمير مقبنة الاستراتيجية، حيث تربط بين محافظات تعز- الحديدة – المخا.
وقال الشرعبي، إن السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية تُمكن المقاومة من قطع الطريق على الإمدادات العسكرية للميليشيات الانقلابية في الحديدة والمخا.
أخبار اليمن اليوم.. مقتل وإصابة عشرات الحوثيين
كما سيطرت المقاومة على دار قاسم في منطقة العبدلية، فيما لا تزال الجبهة الشرقية تشهد اشتباكات متواصلة خصوصًا في منطقتي القصر الجمهوري والتشريفات، أسفرت عن مقتل القائد الانقلابي ماجد سيف وإصابة آخرين من الميليشيات الانقلابية، بينما أدت الاشتباكات في الجبهة الجنوبية إلى مقتل 17 انقلابًيا وإصابة العشرات.