أخبار اليمن اليوم السبت 7-1-2017.. مواجهات مسلحة بين الانقلابيين.. ومقتل وإصابة عشرات الحوثيين

تصاعدت الخلافات بين طرفي الانقلاب الحوثي وأنصار المخلوع صالح في محافظة إب وسط اليمن، إذ وصلت إلى حد المواجهات المسلحة، والاعتقال ودهم ممتلكات الطرفين، كان آخرها اقتحام الميليشيات الحوثية بعربات عسكرية منزل القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام جناح المخلوع صالح، أحمد المنتصر.





واختطفت الميليشيات الحوثية عدًدا من أقارب المنتصر، كما نهبت ممتلكات وأغراضًا ثمينة من المنزل، بعد محاصرته لساعات.





أخبار اليمن اليوم... أسر قيادي بالميليشيات الانقلابية





أعلن محافظ محافظة صعدة هادي طرشان، تقدم لواء النخبة في الجيش اليمني إلى مواقع جديدة في جبهة البقع وأسر أحد قيادات الميليشيات الانقلابية.

وأضاف، إن التقدم شمل منطقة مران التي ينحدر منها زعيم ميليشيات جماعة الحوثي، مشيراً إلى أنه تم أسر قيادي عسكري منتمي للجماعة.





أخبار اليمن اليوم.. قطع الطريق على إمدادات الحوثيين العسكرية



