أخبار اليمن اليوم الأحد 16 - 1- 2017





تتسارع وتيرة الأحداث بشكل كبير على مدار الساعة في الأراضي اليمنية، وحول أخبار اليمن اليوم، الإثنين، 16-1-2017، نعرض عددًا من الأنباء التي يتم تحديثها بشكل مستمر.

أخبار اليمن اليمن.. مقتل 4 جنود في هجوم لتنظيم القاعدة جنوبي اليمن





قتل 4 جنود وأصيب 3 بجروح في هجوم على نقطة تفتيش شنه عناصر من تنظيم القاعدةفي مديرية لودر جنوب اليمن، كما أعلن مسؤول أمني اليوم الإثنين.





وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن "العناصر الإرهابية في تنظيم القاعدة هاجمت مساء أمس الأحد نقطة تفتيش بمختلف الأسلحة"، مضيفًا "دارت اشتباكات استمرت نصف ساعة خلفت 4 قتلى و3 جرحى بين الجنود، فيما قتل عدد غير معروف من المهاجمين".





وأشار المسؤول الأمني إلى أن العناصر الإرهابية لا تزال منتشرة في ضواحي لودر، ثاني مدن محافظة أبين، على رغم عملية أمنية أدت أواخر سبتمبر إلى انسحابهم من القرى القريبة من المدن، متابعًا أن العناصر الإرهابية ما زالت تشكل تهديداً على قوات الأمن.





أخبار اليمن اليمن.. مقتل 4 جنود في هجوم لتنظيم القاعدة جنوبي اليمن



استقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في العاصمة مسقط اليوم الإثنين مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن بن علوي "بحث مع ولد الشيخ آخر التطورات والمقترحات الأممية لإنهاء النزاع في اليمن".





بدوره، قال ولد الشيخ، في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن بن علوي "أكد دعمه لمقترحات الأمم المتحدة، ولمتابعة الجهود مع الأطراف لمن أجل إنهاء النزاع في اليمن".





وتعد مسقط ثالث محطة من جولة ولد الشيخ الإقليمية، التي تشمل عددا من العواصم العربية لبحث حل سلمي للأزمة اليمنية، بعد زيارته كل من الرياض والدوحة. ومن المقرر أن تشمل جولة ولد الشيخ، عدداً من العواصم العربية، إضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي.





كما تشمل الجولة زيارة صنعاء للقاء جماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحليفها حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح.





كان المبعوث الأممي كشف، أن المبادرة المطروحة حالياً لحل الأزمة اليمنية "تعترف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأنها تحتوي على شقين أمني وسياسي"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى بشأنها.





وكانت المبادرة المطروحة سابقا تنص على تعيين نائب جديد لرئيس البلاد تؤول إليه صلاحيات الرئيس، وانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء، ويعقب ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الجماعة، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة اليمنية الشرعية حيث رأت فيه "تهميشاً" لدور هادي، ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان قد طرأ تغييرا على هذه البنود في المبادرة الحالية أم لا.



