



تتسارع وتيرة الأحداث بشكل كبير على مدار الساعة في الأراضي اليمنية، وحول أخبار اليمن اليوم، الأربعاء، 25 -1 - 2017، نعرض عددًا من الأنباء التي يتم تحديثها بشكل مستمر.





أخبار اليمن اليوم.. الجيش اليمني يحبط هجوماً للانقلابيين في عسيلان





تمكنت وحدات الجيش اليمني مسنودة بقوات التحالف، من إفشال محاولة هجومية لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على مواقع طوال السادة ومحيط هجر كحلان في مديرية عسيلان محافظة شبوة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأربعاء.





وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن 8 عناصر من الميليشيا بينهم قيادات كبيرة لقوا مصرعهم فيما جرح 13 آخرون خلال المواجهات التي دارت صباح اليوم الأربعاء.





من جهة أخرى دمر حرس الحدود السعودي، مساء أمس الثلاثاء، عربة للانقلابيين، حاولت الاقتراب من الحدود في قطاع الحرث، وفي وقت سابق، قصفت القوات السعودية المشتركة مواقع للميليشيات في مديريتي حرض وميدي الساحليتين في إطار مساندة القوات الداعمة للشرعية التي تخوض اشتباكات شرسة منذ الإثنين الماضي، لصد محاولات الانقلابيين لإعادة السيطرة على المديريتين.





أخبار اليمن اليوم.. الحوثيون: الأمم المتحدة فشلت في الحل السياسي باليمن





هاجم "الحوثيون"، المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ والأمم المتحدة، كاشفين النقاب عن "تواصل مباشر" مع المجتمع الدولي والدول المعنية بشأن الأزمة اليمنية.





وذكر الناطق الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام، في تصريحات لقناة "المسيرة" التابعة لهم، أن الأمم المتحدة "فشلت فشلا ذريعا في اليمن، وتريد العودة بهم إلى ما قبل مشاورات الكويت"، لافتا إلى أن زيارة ولد الشيخ لصنعاء "لم تكن أكثر من ضغط سياسي".





وقال عبدالسلام "تعودنا من زيارة المبعوث أو حتى من إدارته لملف التفاوض اليمني الذي ترعاه الأمم المتحدة أنه لا يمتلك أي جديد، بل للأسف أصبح يمثل أو يتماها بشكل رئيسي مع العدوان (في إشارة للتحالف العربي) سواء مع التصعيد العسكري أومع الرغبة نحو الحل".





وأضاف "لم يكن رهاننا على التواصل مع الأمم المتحدة"، لافتاً إلى أن "التواصل المباشر مع المجتمع الدولي ومع الدول المعنية هو أكثر نفعاً"، و أن المبعوث الأممي" أصبح موظفاً للتغطية على الملف العسكري (في إشارة لعمليات التحالف)".





ولم يكشف ناطق "الحوثيين" عن نوعية ذلك التواصل، لكن مصادر عن اجتماعات احتضنتها العاصمة اللبنانية بيروت، بين قيادات "حوثية" رفيعة وسفراء وممثلين لعدد من الدول الكبرى لمناقشة الحلول السياسية في اليمن.





وأشار عبد السلام إلى أن ولد الشيخ، جاء إلى صنعاء "لا يملك شيء سوى الطلب من الوفد التفاوضي أن يذهب إلى الأردن لتدريب لجنة التهدئة والتنسيق"، متهما إياه بأنه "يؤدي دورا سياسيا".





وهاجم أكثر من قيادي "حوثي" اليوم الثلاثاء المبعوث الأممي على خلفية تصريحاته التي أصدرها أمس من مطار صنعاء الدولي وقال فيها إن الأمم المتحدة لا تعترف سوى بحكومة أحمد عبيد بن دغر.





وحمّل "الحوثيون"، ولد الشيخ، مسؤولية التصعيد العسكري الأخير الذي تشنه القوات الحكومية على مواقعهم في المخا، غربي تعز، وقال إن التحالف شن مئات الغارات، فين حين لم يقدم المبعوث أي شي.





كما اتهموه بعدم تقديم "نقد واضح" بشأن إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل التحالف العربي، لكن ولد الشيخ، انتقد في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، استمرار الحظر على المطار، وقال"القيود على السفر حرمت إعدادا من اليمنيين من تلقي العلاج الطبي وتركت آخرين عالقين خارج البلد".





أخبار اليمن اليوم.. وزير يمني: حرب ميليشيا الحوثي وصالح دمرت 1700 مدرسة





قال وزير التربية والتعليم اليمني، عبد الله لملمس، إن "1700 مدرسة تم تدميرها خلال الحرب التي تشنها في مختلف المحافظات مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية"، في إشارة إلى مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي) والرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.





وجاءت تصريحات الوزير خلال لقاء في العاصمة المؤقتة عدن "جنوب"، بين قيادة وزارة التربية والتعليم وممثلي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، لمناقشة الشراكة في تنفيذ خطط القطاعات التربوية في الوزارة لعام 2017.





وأضاف الوزير أن "البنية التحتية، وتوفير الكتاب المدرسي من أولويات الوزارة"، بحسب الوكالة اليمنية للأنباء (سبأ).





من جانبه، قال مدير مكتب "يونيسف" في عدن، سيف الدين نمر، إن "المنظمة تعمل على مناقشة تنفيذ مشروعات خاصة بقطاعي التعليم والصحة، بما يساهم في تخفيف معانة الأطفال والأمهات".





وشدد "نمر" على "حرص المنظمة على التعاون مع الوزارة لتنفيذ المشروعات التطويرية الخاصة بالبنية التحتية والمناهج، إضافة إلى تأهيل الكوادر التربوية".





ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، مدعومة من تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، من جهة، ومسلحي تحالف الحوثي وصالح، المتهم بتلقي دعما إيرانيا، من جهة أخرى؛ ما تسبب في مقتل آلاف المدنيين وجرح عشرات الآلاف، فضلا عن دمار واسع، في البلد الذي يعاني أوضاعا إنسانية متردية للغاية.



